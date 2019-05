Il était près des cartels colombiens

L’opération illicite n’a évidemment pas tourné en faveur du pilote, qui se décrit lui-même comme un mercenaire, et a mené à l’une des plus grosses saisies de cocaïne jamais survenue au pays.

« Je les connais... et le grand public ne les connaît pas, poursuit-il. Moi, on me connaît, parce que j’ai été pris. Mais ça faisait des années que je travaillais pour les cartels. On n’est pas des caves. On existe en dehors de nos frontières et de nos petites limites politiques. »