La Lettonie a failli causer la surprise

L’attaquant Dennis Rasmussen a brisé l’égalité avec 34 secondes à écouler en troisième période, offrant une victoire de 5 à 4 à la Suède aux dépens de la Lettonie, lundi, à Kosice, dans un match du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey.

Les vainqueurs ont obtenu un cinquième gain en six parties depuis le début du tournoi et comptent 15 points, tout comme les Tchèques, deuxièmes du groupe B. Les Russes sont en tête avec six triomphes en temps réglementaire.

Candidat au trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la Ligue nationale, le porte-couleurs des Canucks de Vancouver Elias Pettersson a ouvert la marque au premier engagement pour les Scandinaves. Adrian Kempe, des Kings de Los Angeles, a également enfilé l’aiguille, tout comme Anton Lander et Patric Hornqvist.

Le vétéran des Rangers de New York Henrik Lundqvist a repoussé 25 tirs.

Dans une cause perdante, Roberts Bukarts s’est illustré avec un tour du chapeau. Les Lettons ont gagné deux fois jusqu’ici.