La tour Eiffel évacuée en raison d’une personne en train d’escalader l’édifice

La tour Eiffel a été évacuée lundi après-midi en raison d’une personne en train d’escalader l’emblématique édifice parisien, a appris l’AFP auprès de la société d’exploitation.

« Un grimpeur a été détecté. C’est la procédure habituelle. Il faut l’empêcher de continuer, et dans ce cas-là, on évacue la Tour », a expliqué cette source, sans pouvoir préciser le nombre de touristes concernés. « Pompiers et police sont sur place », a-t-elle ajouté.

Plus de détails suivront...