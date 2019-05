L’ancien champion de Formule 1 Niki Lauda est décédé

Ayant subi une double transplantation pulmonaire au mois d’août, l’ancien pilote de Formule 1 Niki Lauda a rendu l’âme à l’âge de 70 ans, lundi.

La famille du triple champion du monde a confirmé le tout selon plusieurs médias autrichiens. Ces derniers avaient par ailleurs rapporté que l’Autrichien subissait des traitements de dialyse en Suisse depuis quelques jours.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que notre cher Niki s'est éteint paisiblement, le lundi 20 mai 2019, entouré de sa famille», ont indiqué ses proches, selon l’AFP.

Lauda a été victime d’un grave accident le 1er août 1976 lors du Grand Prix d’Allemagne. À la suite d’une violente sortie de piste, il est resté coincé pendant plus d’une minute dans sa voiture enflammée.

Malgré de graves brûlures au visage et aux poumons, Lauda est malgré tout revenu à la compétition seulement six semaines plus tard, lui qui était impliqué au cœur d’une lutte pour le titre mondial avec James Hunt.

Vice-champion au terme de la saison après avoir volontairement abandonné lors du Grand Prix du Japon en raison de la pluie torrentielle, Lauda a été sacré champion l’année suivante avec Ferrari, puis avec McLaren en 1984.

«Tout le monde chez McLaren est profondément attristé d’apprendre que [Lauda] est décédé, a réagi l’écurie sur Twitter. Niki sera pour toujours dans nos cœurs et dans notre histoire.»

Depuis 2012, il occupait le rôle de président non exécutif de l'équipe Mercedes. Pendant son mandat, l’écurie a été couronnée championne des constructeurs en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.