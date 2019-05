Le Canada défait facilement le Danemark

Les Québécois Pierre-Luc Dubois et Jonathan Marchessault ont marqué pour permettre au Canada de vaincre le Danemark au compte de 5 à 0 lors d’un match préliminaire du Championnat du monde de hockey disputé lundi, à Kosice en Slovaquie.

L’attaquant des Sabres de Buffalo, Sam Reinhart, a également contribué à la cause en inscrivant les deux derniers buts des siens. Carter Hart a quant à lui repoussé 21 rondelles avant de céder sa place à Mackenzie Blackwood pour les 10 dernières minutes de jeu. Jared McCann a été l’autre buteur.

Les représentants de l’unifolié se sont ainsi emparés du deuxième rang du Groupe A avec un point de plus que les États-Unis et un point de moins que la Finlande. Le Canada et les Américains croiseront le fer mardi.

Les Danois disputeront pour leur part leur dernier match de la ronde préliminaire contre la Slovaquie, le même jour.