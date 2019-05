Luc Dionne: Un festivalier assidu

Asif Kapadia est passé maître dans l’art de raconter une histoire à partir de documents d’archives. Comme il l’avait fait avec Senna et Amy, le cinéaste a réussi à dénicher des images inédites et fascinantes qui nous plongent dans l’intimité de Maradona. On y découvre un homme passionné, fragile et attachant qui a eu du mal à composer avec son statut de meilleur joueur au monde. Et on y revoit avec émotion ses prouesses et ses buts spectaculaires qui ont si souvent soulevé les foules. Un petit bijou de film pour les amateurs de soccer et de sport en général.