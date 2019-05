Sécurité incendie: la sécurité des gens n’est pas en danger, selon la MRC de Roussillon

La MRC de Roussillon au sud de Montréal assure que la sécurité de la population ne sera pas compromise si les effectifs de pompiers sont réduits en cas d’incendie mineur, contrairement à ce qu’affirment les syndicats.

Depuis quelques mois, les maires de la MRC, qui comprend notamment les villes de Châteauguay et de La Prairie, planchent sur une révision du «schéma de couverture de risques». En d’autres mots, certains types brasiers pourraient ne plus avoir la cote de risque maximale. Les services incendie de la MRC pourraient dépêcher moins de pompiers dans ces situations et réaliseraient ainsi des économies.

«Ce qui est important pour les villes, c’est d’assurer un juste équilibre entre la sécurité physique et financière des citoyens» a justifié par communiqué le préfet de la MRC et maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

Une telle réforme de la politique d’incendie devrait être approuvée par le ministère de la Sécurité publique.

Sécurité en danger?

Selon le Syndicat des pompiers du Québec, affilié à la FTQ, et les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), la sécurité des citoyens serait mise à mal si de telles mesures venaient à être adoptées.

«Les villes courent après le trouble. On veut faire des économies, mais à quel prix?» demande Sylvain Piteau, conseiller syndical au Syndicat des pompiers du Québec.

M. Piteau croit que les schémas actuels de couverture de risque sont essentiels et rappelle qu’ils ont été implantés par Québec au début des années 2000 parce que la province était le pire endroit pour la gestion des feux à l’époque.

Il réitère que les pompiers n’ont aucun intérêt à défendre le statu quo, si ce n’est que la sécurité du public.

«Pour nous, il n’y a pas d’intérêt financier. Même si la mesure finit par passer, il n’y aura pas de suppression de postes de pompier», a défendu le syndicaliste.

Attitude dénoncée

Du côté de la MRC, on dénonce l’attitude des syndicats, qui chercheraient seulement à faire peur à la population.

«En aucun temps, les villes ne cautionneront des manœuvres syndicales qui ont pour effet de manquer de respect envers les payeurs de taxes», a commenté le préfet.

À l’heure actuelle, la MRC de Roussillon serait la seule de la province qui cherche à revoir son schéma de couverture à risque.