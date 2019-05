Un cartel des océans pourrait avoir sévi ici

Si vous avez acheté ou loué un véhicule entre 1997 et 2012, vous l’avez peut-être payé trop cher. Un organisme québécois poursuit un présumé cartel de transporteurs maritimes déjà condamné à l’international pour obtenir un dédommagement, ce qui pourrait profiter à « plusieurs dizaines de milliers » de Québécois.

La Cour supérieure a accepté de se pencher sur une action collective contre six groupes qui brassent des affaires sur les circuits océaniques, soit NYK, Mitsui, K Line, Eukor, Nissan et Höegh.

Ces multinationales, qui comptent des entreprises au Canada, aux États-Unis, en Norvège, en Corée du Sud et au Japon, ont en commun qu’elles opèrent dans le transport roulier (RO/RO), lequel permet notamment le transit de véhicules, de machineries agricoles et d’équipement de construction.

Plusieurs d’entre elles ont déjà été condamnées en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil et au Mexique, alors que la somme des sanctions s’élève maintenant à 1,4 G$. La plus récente, venue de la Commission européenne en 2018, a condamné quatre groupes à une amende de 395 millions d’euros. La sanction avait été réduite puisque le quatuor avait collaboré et reconnu sa participation au cartel.