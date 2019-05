Une belle cabane près du lac Taureau

Les plages du lac Taureau me font un peu penser à celles des petites îles des Abacos dans les Bahamas : sauvages et désertes. On y est seul au monde et on loge dans un gîte paisible, inaccessible en auto.

Si on se rend aux îlots des Abacos en petit bateau, c’est en ponton qu’Amisk Aventure, situé à Saint-­Michel-des-Saints, assure notre transport jusqu’à la cabane où on loge, en forêt et près des berges. Distance à partir de la Pointe-Fine sur le lac Taureau : de deux à quatre kilomètres.

Isolé et tranquille

Les cabanes, au nombre de six, sont également accessibles par un sentier. On l’emprunte en quad ou encore à pied si vous avez une ­certaine expérience en randonnée.

Il faut savoir que trois cabanes se trouvent à la baie du Milieu, à une distance de six kilomètres du stationnement alors que les trois autres sont situées à la baie du Poste, à près de neuf kilomètres. Sur réservation, un canot ou un kayak est laissé sur place pour explorer le lac et vous arrêter sur les plages.

Rustique et confortable

Meublées, les cabanes sont bien équipées : deux lits doubles sur une mezzanine, futon, poêle à bois, réchaud au butane et petit poêle barbecue dans la véranda. L’énergie solaire alimente l’éclairage et une prise pour recharger notre téléphone.

Un contenant de 18 litres d’eau potable est à notre disposition. Une toilette sèche aussi, à quelques pas.

Bon à savoir

À apporter : une glacière, ainsi que la nourriture et la literie. Si nécessaire, un service de transport de bagages est offert en sus.

Malgré l’isolement des lieux, le téléphone cellulaire peut fonctionner. Le signal rentre bien à la baie du Milieu tandis qu’à la baie du Poste, il suffit de se déplacer de 200 mètres pour le capter.

► En bref

Cabanes : 6

Tarifs : à partir de 125 $ par nuit

Forfait : 299 $ pour deux nuits (jusqu’à quatre personnes), incluant le transport en ponton et un canot

amiskaventure.ca

