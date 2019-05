[VIDÉO] Un idiot tente un «backflip» pendant sa remise des diplômes et se pète la face devant des centaines de personnes

Avant de tenter de faire un impressionnant backflip devant la galerie, il est primordial de s’assurer qu’on sait comment faire un backflip. Sinon, on pourrait avoir l’air d’un maudit épais.

Un finissant du El Paso Community College a appris cette leçon à la dure la fin de semaine dernière alors qu’il a tenté le coup et que son visage s’est violemment fracassé contre le sol.

Ses parents et amis ainsi que les parents et amis de tous ses camarades de classe ont donc pu assister à la douloureuse chute qui a évidemment été captée sur vidéo et diffusée sur internet (merci la vie).

Depuis la publication de la vidéo, samedi, celle-ci a été visionnée plus de quatre millions de fois.

Chanceux dans sa malchance, le finissant n’a subi aucune blessure grave, sauf bien sûr à son ego.