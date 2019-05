Voyez les dessous de Star Wars: Episode I sur YouTube gratuitement

C’était le 19 mai 1999 que débutait cette saga, qui fait encore beaucoup jaser aujourd’hui. Pour célébrer cet anniversaire, sachez qu'il existe sur YouTube un excellent documentaire, The Beginning: Making Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, qui montrent les dessous du film, et ce, gratuitement.

On célébrait dimanche les 20 ans de la première de Star Wars: Episode I - The Phantom Menace. Certains l’aiment, d’autres grincent encore des dents, deux décennies plus tard.

Rappelez-vous toutefois qu’il y a 20 ans, on était tous impatients d’entendre les premières notes du fameux thème de Star Wars, assis dans notre siège au cinéma.

Le documentaire d’une heure, qui était originalement disponible sur le DVD du film à l’époque, peut aujourd'hui être regardé sur la chaîne officielle de Star Wars.

The Beginning jette un regard honnête sur le travail de centaines d’artisans sur ce film qui allait mélanger effets pratiques et les nouvelles techniques numériques de l’époque. Que vous soyez un fan ou pas de la série, le documentaire reste un incontournable, et peut-être, qui sait, changera votre vision du film.