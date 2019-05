CHOUINARD, Denise

(née Lacasse)



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Denise Chouinard (née Lacasse), à Laval le 18 mai 2019.Denise laisse dans le deuil son époux de plus de 60 ans, Denis Chouinard, ses enfants Guy (Sonia), Robert (Anne-Marie), ses petits- enfants Fanny (Sarah), Catherine (Mathieu) et Samuel, ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire:les mercredi 22 de 19h à 22h et jeudi 23 mai de 9h à 11h. Une cérémonie aura lieu au salon même à 11h, suivie d'un goûter au même endroit.Sincères remerciements au personnel de l'hôpital Cité de la Santé de Laval pour leurs soins et dévouement exceptionnels.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval seraient appréciés.