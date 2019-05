BLANCHARD, Thérèse

(née Lussier)



À Châteauguay, le 16 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Thérèse Lussier, épouse de feu M. Rolland Blanchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude et Lise, ses petits-enfants Stéphane, Steve, Marie-Soleil Blanchard ainsi que Anna Bevilacqua et Suzanne Puma Bevilacqua, 7 ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 24 mai de 9h à 11h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 11h.La famille tient à remercier le personnel du centre d'Hébergement Champlain de Châteauguay pour leurs bons soins prodigués.