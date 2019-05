6 nouveaux restaurants très prometteurs qui ouvriront bientôt à Montréal

La grande vague de fermetures d’établissements en début d’année a écorché le domaine de la restauration. C’est donc rafraîchissant de voir que de nouveaux projets sont en cours et devraient voir le jour prochainement.

Si vous avez perdu votre restaurant préféré et que vous n'avez pas encore trouvé une adresse pour le remplacer dans votre cœur, gardez espoir, car des très cool endroits vont ouvrir dans les prochaines semaines à Montréal.

Voici justement 6 restaurants qui se préparent à accueillir des clients très bientôt:

1. Tacos Frida

Le populaire restaurant mexicain de Saint-Henri a décidé d’agrandir l’entreprise et d’ouvrir une seconde succursale. C’est les résidents et professionnels du Village qui pourront bientôt se régaler dans les tacos, les soupes et d’autres plats de cuisine mexicaine traditionnelle comme les huevos rancheros. L’entreprise n’a pas encore annoncé sa date d’ouverture officielle, mais ça ne devrait pas tarder.

1477, rue Sainte-Catherine Est

2. Umami Ramen

Ce nouveau restaurant de ramen est actuellement en train de s’installer dans l’ancien local du Ballpark. Ce qui est intéressant ici c’est que les soupes ramen seront véganes et les aliments qui se retrouveront dans les bols seront locaux et préparés sur place. L’équipe derrière le projet est en train de rénover le local pour que le restaurant puisse voir le jour au début du mois de juillet.

6660, rue Clark

3. Vinvinvin

Rosemont aura bientôt droit à une belle buvette où aller siroter des vins biologiques d’importation privée, mais aussi découvrir des produits d’ici. Derrière le projet on retrouve les gens de la Brasserie Harricana, de l’Isle de Garde et de l’agence d’importation de vin Ward & Associates. Ça promet!

1290, rue Beaubien Est

4. Cœur de loup

La gang du restaurant La Chasse-Galerie prépare une nouvelle adresse qui sera en fait un joli bistro français situé dans La Petite-Patrie. L’ouverture devrait avoir lieu très bientôt, car le restaurant est seulement en attente de son permis d’alcool. Restez donc à l’affût si vous voulez fréquenter l’endroit.

1141, rue Bélanger

5. La Cale

Silo 57 vous avait parlé en octobre 2018 d’un pub zéro déchet qui était en période de sociofinancement afin de voir le jour à Montréal. Eh bien, l’ouverture de cet endroit est prévue pour très bientôt si l’on se fie à l’action qu’il y a sur la page Facebook du futur établissement. Le pub zéro déchet verra donc le jour sous peu sur la Plaza Saint-Hubert.

6839, rue Saint-Hubert

6. Le Poké Station

Les résidents de Rosemont–La-Petite-Patrie sont assurément gâtés en matière de nouveaux établissements. En plus de ceux déjà mentionnés plus haut, ils auront droit à un nouveau comptoir à bols poké. Ce dernier sera situé sur la rue Masson, entre la 5e et la 6e avenue et ouvrira ses portes le 24 mai. Le Poké Station n’ouvre pas seulement une succursale à Montréal, mais bien deux. L’autre sera situé à Ahuntsic et ouvrira au début du mois de juin.

2874, rue Masson

1216, rue Fleury Est

