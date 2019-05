Assemblée houleuse du conseil municipal en vue à Saint-Jérôme

La frustration des Jérômiens se fait sentir depuis les récentes révélations de notre Bureau d’enquête, selon lesquelles on apprenait que M. Maher a été enregistré à son insu, en 2017, en train d’offrir un « emploi prestigieux » à un conseiller municipal qu’il ne voulait plus au sein de son parti.

En dépit de l’enregistrement accablant, le magistrat de cette ville des Laurentides a refusé de quitter son poste et a simplement nié toutes les allégations dans une déclaration écrite, les qualifiant de « fausses et mensongères ».

« On s’attend à ce qu’il y ait au moins une centaine de personnes pour montrer leur opposition, assure Jean-Claude Hébert, un ancien maire de Saint-Jérôme. On veut donner des informations aux citoyens et bien expliquer la situation. On veut aussi donner des indications s’ils veulent porter plainte au Directeur général des élections du Québec ou au ministère des Affaires municipales. »