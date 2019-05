«Bain libre» : le trio de «Sur la piste» n’a pas peur de se mouiller

MONTRÉAL | Les enfants des années 90 ont de quoi se réjouir: le trio d’animateurs d’une de leurs émissions-chouchous d’antan, Sur la piste, est à nouveau rassemblé le temps d’une baladodiffusion d’une dizaine d’épisodes, Bain libre, qui sera accessible sur le site et l’application d’ICI Première dès jeudi.

Tout le monde peut participer et «se mouiller» dans un bain libre: voilà le leitmotiv de cette émission entièrement imaginée, conçue et livrée par Jessica Barker, Vincent Bolduc et Guillaume Lemay-Thivierge.

Leur concept, un clin d’œil à L’autre midi à la table d’à côté, rendez-vous à succès d’ICI Première, reprend la formule d’un souper léger entre amis, où opinions et débats s’entrecroisent au gré d’une discussion animée et improvisée.

Jamais d’accord

Dans chacun des épisodes de 30 minutes, les trois communicateurs croisent le fer (et leurs arguments) sur des thèmes variés, souvent liés à la famille et aux valeurs qu’ils souhaitent léguer à leur progéniture.

Car, à eux trois, Jessica, Vincent et Guillaume sont parents de neuf enfants, âgés de 2 à 19 ans. La mort, les cadeaux, les tâches ménagères, l’environnement: ils posent un regard acéré sur tout.

L’ingrédient épicé de chacun des échanges réside dans le fait que les trois camarades, opposant leurs contradictions, finissent toujours par s’obstiner, qu’il s’agisse de l’alimentation des enfants, des vacances ou des activités parascolaires.

«On n’est jamais d’accord sur rien, a argué Jessica en rencontre médiatique, mardi matin. C’était d’ailleurs un de nos titres au début, "On n’est jamais d’accord". C’est viscéral, ce n’est pas organisé. Mais, en même temps, on ne se juge pas. On a beaucoup de tendresse les uns envers les autres.»

«Il y en a toujours un qui "mange la claque" dans la discussion. On se "pogne" beaucoup, mais on est plus sages qu’on l’a déjà été», a ajouté Vincent Bolduc.

L’amitié réelle qui unit les trois complices apporte aussi une atmosphère très sensible à Bain libre. Guillaume Lemay-Thivierge y raconte notamment le dernier souffle rendu par sa mère, un moment qu’il a justement vécu en présence de Vincent et Jessica.

Des invités se joignent à eux selon le sujet, pour additionner leur grain de sel et «modérer» les joutes verbales de Barker, Bolduc et Lemay-Thivierge. Par exemple, Boucar Diouf jasera avec eux des devoirs, Mariana Mazza s’exprimera sur les réseaux sociaux et Martin Matte commentera la notion de rectitude politique.

Inséparables

Jessica Barker et Vincent Bolduc ont jadis fait connaissance, enfants, sur le plateau des Filles de Caleb – on apprenait justement le décès de Jean Beaudin, réalisateur de l’inoubliable série, mardi, au moment du dévoilement de Bain libre aux médias – et, quelques années plus tard, ils ont rencontré Guillaume Lemay-Thivierge.

Depuis Sur la piste, que diffusaient Radio-Canada et Canal Famille, nos trois mousquetaires, maintenant quadragénaires, sont inséparables et ont traversé ensemble mariages, naissances, décès et autres aléas de la vie. Professionnellement, ils ne se sont jamais perdus de vue non plus, ayant collaboré au Téléthon Opération Enfant Soleil et dans les coulisses de 30 vies et du film Les pieds dans le vide.

Or, c’est leur réunion à la table des Enfants de la télé, à la fin 2017, qui leur a donné le goût de démarrer leur propre projet, qui les mettrait tous les trois en vedette, à parts égales.

«Il y a une nostalgie qui vient du fait que le temps passe, et c’est ce qui a créé l’envie de se retrouver. Le public qui écoutait Sur la piste a maintenant des enfants...», a résumé Guillaume Lemay-Thivierge, émerveillé.