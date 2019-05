Championne du voyage

On a fait grand cas du calendrier difficile de l’Impact et de ses 10 matchs à l’étranger lors des 13 premières rencontres.

On peut comprendre Rémi Garde et ses joueurs de s’être plaints de cet horaire très éreintant, puisque l’Impact fait partie du top 5 des équipes ayant le plus voyagé en ce début de saison 2019, avec 27 946 kilomètres, ce qui le place au sommet parmi toutes les formations de l’Association Est.