Emmène-nous à la ronde, la ronde!

Les origines des montagnes russes sont assez imprécises, mais on estime qu’elles remontent à 500 ans! En effet, la majorité des historiens qui se sont penchés sur la question s’accordent à dire que les toutes premières montagnes russes ont vu le jour, comme leur nom l’indique en Russie, au XVIème siècle.

La Ronde

Construite en 1967 à l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal, La Ronde est aujourd’hui le plus important parc d’attractions de tout l’Est du Canada. Au départ, elle ne comptait que quelques manèges, dont certains encore en fonction aujourd’hui. En 1981 : Les foules se déplacent pour l’inauguration du Super Manège, des montagnes russes en forme de tire-bouchon. Pour la première fois, La Ronde joue la carte des sensations fortes. Cette année-là, un Américain de 23 ans y passera 218 heures en continu! Le 31 mai 1985 : Organisation du premier Festival ­international de feux d’artifice de Montréal. La presse et le public encensent l’événement vu par des milliers de curieux. Au printemps 2001 : Alors que La Ronde aurait besoin d’investissements majeurs pour se moderniser, la Ville de Montréal vend son parc à la société américaine Six Flags. Une nouvelle ère commence.