Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Tire le coyote – Session acoustique 1

Photo courtoisie

Fort de l’engouement suscité par son dernier album Désherbage, l’auteur-compositeur-interprète Tire le coyote revient avec une proposition pleinement acoustique. Revisitant certaines de ses chansons les plus marquantes de ses derniers albums en formule guitare et voix, Tire le coyote prouve une fois de plus sa grande capacité à installer des ambiances toutes aussi riches que réconfortantes. Un album à écouter pour la profondeur des textes et le lyrisme de sa voix si singulière.

Disponible depuis le 17 mai

Je sors

Danse

Les danses de mai, Opus 2019

Photo courtoisie

Spectacle des finissants de l’École de danse contemporaine de Montréal (EDCM), Les danses de mai, Opus 2019 présentera 3 univers chorégraphiques distincts. Sous la direction artistique de Lucie Boissinot, le spectacle donnera à voir tout le potentiel et toute la gamme technique et interprétative de la relève de l’École.

Ce soir à 19h à l’Édifice Wilder – Espace Danse, 1435 rue de Bleury

Festival TransAmériques

Tous des oiseaux

Photo courtoisie

Présentée dans le cadre du Festival TransAmériques (FTA), la pièce Tous des oiseaux, écrite et mise en scène par Wajdi Mouawad, dresse le portrait de deux amoureux emportés par les bouleversements du conflit israélo-palestinien. Une pièce de 4h, comprenant un entracte, à travers laquelle l’auteur réfléchit au poids de nos origines dans ce qui constitue notre identité.

Ce soir à 19h au théâtre Jean-Duceppe, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Kokoschka, Œuvre-vie

Photo courtoisie

Réalisé par Michel Rodde, ce documentaire présenté au cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal dresse le portrait du peintre autrichien Oskar Kokoschka (1886 – 1990). Un film de 91 minutes qui revisite son œuvre, sa vie personnelle et sentimentale, alors que l’artiste traversait certains des plus grands bouleversements du XXème siècle.

Ce soir à 21h15 au Cinéma du Musée, 1379-A rue Sherbrooke Ouest

Lancement

Cannibale (ma faim de toi)

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Geneviève Binette lancera ce soir au Verre Bouteille son nouvel EP intitulé Cannibale (ma faim de toi). Un album aux arrangements festifs et colorés à travers lequel la guitare électrique insuffle continuellement un vent de fraîcheur aux mélodies. Geneviève Binette sera accompagnée sur scène de Sunny Duval à la guitare, de Yannick Parent à la batterie et de Marie-Anne Arsenault à la basse.

Ce soir à 20h au Verre Bouteille, 2112 Mont-Royal Est

Cinéma

HAK_MTL

Photo courtoisie

Réalisé par Alexandre Sheldon, le documentaire HAK_MTL s’intéresse à la contribution de la ville de Montréal dans la lutte globale et mondialisée pour la vie privée. À l’ère où internet s’est massivement installé au sein de nos milieux de vie et alors que nos informations personnelles sont de plus en plus accessibles aux États et aux géants du web, HAK_MTL donne la parole aux hackers d’ici pour tenter d’explorer les voies de sortie possibles.

Ce soir à 21h15 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Je reste

Web

La vérité sur l’affaire Harry Quebert

Photo courtoisie

Adaptée de l’immense livre à succès de Joël Dicker, vendu à plus de 3 millions d’exemplaires, la série La vérité sur l’affaire Harry Quebert représente un véritable thriller réparti sur 10 épisodes de 55 minutes. Alors que son ancien professeur Harry Quebert est accusé de meurtre, Marcus Goldman fera tout pour tenter de prouver son innocence.

Disponible sur ICI Tou.tv depuis le 16 mai

Album

Orchidée

Photo courtoisie

Premier album de la formation La maison H, constituée de Denis Ferland, David Valentine et Marilyne Allard, Orchidée se démarque par ses ambiances planantes et introspectives. Un premier opus qui tire sur le folk-rock où la délicatesse des arrangements se mélange habilement aux textures parfois plus sombres et psychédéliques.

Disponible depuis le 17 mai

Télé

Méga constructions

Photo courtoisie

Diffusée à partir de ce soir, la série Méga constructions se penche sur la construction de certaines des plus grandes structures à travers le monde, qu’il s’agisse de métros, de ponts ou d’immenses bâtiments, et tente de déchiffrer les secrets de leur ingénierie. Sept épisodes de 60 minutes pour partir à la découverte de ces chefs-d'œuvre de la technologie.

Ce soir à 21h sur ICI Explora