Le Ryker va changer la donne

Avez-vous déjà pensé à vous rendre en forêt en moto, jusqu’à votre camp de pêche par exemple ? Si cela semblait impossible il n’y a pas si longtemps, le nouveau CAN-AM Ryker Édition Rallye de BRP pourrait vous le permettre maintenant.

Dernier né de la famille des Spyders, le Ryker arrive en trois versions différentes, qui en plus d’avoir des qualités d’utilisation et de construction qui diffèrent des autres modèles de la gamme, affiche un prix de revient qui conviendra à de nombreux usagers.(600ACE à partir de 11 609 $, 900ACE à partir de 13 309 $ et l’Édition Rallye à partir de 14 809 $)

« C’est un véhicule qui est très accessible par son prix et très amusant à conduire, lance d’emblée le directeur adjoint aux ventes chez Dion Moto de Saint-Raymond, monsieur Carl Dussault. Il est disponible en deux versions de motorisation différentes soit le 600 ACE qui développe 50 HP et le 900 ACE de 82 HP, que l’on peut mettre en mode sport ou en mode ECO. Ce modèle va être très économique en carburant grâce à sa transmission CVT automatique ce qui a pour effet que l’on est toujours dans la meilleure plage de puissance pour les accélérations. Ce petit nouveau a le meilleur rendement puissance/poids. Le centre de gravité est optimisé, avec une position assise très basse. L’ajustement de la position de conduite sans outils est tout simplement génial. C’est le système UFIT. Elle peut se faire en quelques minutes, ce qui permet d’ajuster la position de conduite au gabarit de la personne qui est aux commandes, grâce à son ajustement rapide du guidon et des marchepieds. »

CONFORT ET PERSONNALISATION

Malgré son plus petit gabarit, le CAN-AM Ryker demeure dans la lignée des Spyders. Il est très confortable et en plus, il peut être personnalisé selon vos goûts.

« Son siège est en mousse adaptative. Malgré son petit format, il est confortable, affirme le spécialiste. Toutefois, il sort de l’usine en format une place seulement. Le siège passager rabattable est optionnel. Ce qui est très intéressant avec le Ryker, c’est qu’on a plus de 40 accessoires personnalisés afin de réponde aux goûts des acheteurs. Il est livré sans panneaux latéraux. Le consommateur peut choisir la couleur qu’il désire pour le personnaliser comme il le veut, autant pour le capot que pour les panneaux latéraux. Il faut mentionner que ces possibilités qui sont offertes se font à faibles coûts. »

Fidèle à son habitude depuis le lancement de ce nouveau type de véhicule en 2008 avec le Spyder GS, BRP n’a rien ménagé pour faire du Ryker un modèle très sécuritaire.

« Tous les modèles sont montés avec des systèmes de sécurité à la fine pointe de la technologie. Il y a le SCS, le nom donné au système de contrôle de stabilité. Deuxièmement, il est équipé du TSC soit le système anti-

patinage et finalement, il y a le système très évolué ABS pour les freins antiblocages. Toutes ces technologies en font un véhicule très sécuritaire, facile à conduire et qui, selon nous, va faire en sorte qu’il sera moins impliqué dans des accidents par rapport à plusieurs autres types de véhicules dans l’industrie. »

Mentionnons que les moteurs 600 et 900 ACE sont ceux utilisés dans les motoneiges de la gamme BRP. Ils ont fait leurs preuves en matière de fiabilité et d’économie d’essence.

L’ÉDITION RALLYE

Dans sa publicité, BRP mentionne que ce véhicule peut vous permettre de repousser les limites de votre liberté sur les routes non asphaltées. Tous les équipements qui sont inclus dans cette édition limitée sont conçus à cette fin.

« Cette édition est adaptée à une conduite plus hors route mais ce n’est pas un quad. À cause des équipements qu’ils possèdent, il est possible de circuler sur des chemins forestiers ou des routes en construction, indique monsieur Dussault. Quelqu’un qui veut se rendre à un chalet via une route qui n’est pas trop accidentée, le Ryker pourra lui offrir cette possibilité. »

Il suffit de consulter la liste de ses caractéristiques pour comprendre que le manufacturier a vraiment prévu des sorties hors route.

« Premièrement, il n’a pas les mêmes amortisseurs. Il possède des amortisseurs réglables à l’avant et à l’arrière, des KYB haut de gamme. Sa garde au sol est plus haute. Ses jantes sont renforcées avec des pneus rallye adaptés à tous types de routes. Il y a une plaque de protection contre les pierres et les saletés sous le véhicule. Il y a aussi des éléments supplémentaires pour la protection du conducteur. Une grille de calandre protège le radiateur contre les éléments des routes non asphaltées. Contrairement aux autres modèles de la gamme, il est équipé d’un arbre de transmission parce que s’il était muni d’une courroie d’entraînement comme les autres, cela pourrait causer problème avec les petites roches et autres éléments que l’on retrouve sur une route non asphaltée. »

En conclusion de l’entrevue, monsieur Dussault explique que l’arrivée de ce nouveau CAN AM Ryker va certainement attirer un nouveau type d’adeptes.

« Nous allons attirer un nouveau type d’amateur qui n’était pas nécessairement intéressé par le Spyder conventionnel. Nous aurons certainement de jeunes adeptes et aussi, il ne faut pas oublier que le prix plus bas fait en sorte qu’il devient très accessible. »

Grâce à la division Stadacona Aventure de Dion Moto, il vous sera possible de faire la location et l’essai de ce nouveau véhicule qui vient changer complètement le visage du monde des motos à trois roues. Elle est possible pour quelques heures ou pour plusieurs jours.