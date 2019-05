Jouer dans un tournoi de golf de la PGA en kart, ça ne se fait pas, tu ne vois jamais ça.

Un joueur de la PGA qui dispute une ronde ou un tournoi en grillant lentement une cigarette, tu ne vois jamais ça, ça ne se fait pas.

Comme tu ne verras jamais un joueur marcher avec un verre en carton de McDonald dans lequel on aura enfilé 4 cannettes de Coke.

Impossible sauf si se présente celui que plusieurs considèrent comme le Donald Trump du golf. Le « encore jeune » et légendaire John Daly qui, à 54 ans, n’est plus capable de marcher les 6, 7 ou 8 milles que représente un terrain de golf du grand circuit.

Il était sur le Bethpage Black à Long Island (banlieue de New York) le week-end dernier avec les plus grands, mais il n’est plus qu’une attraction.

Il a son fan-club, ses amis et même ceux qui le ridiculisent. « Long John » n’est plus l’incroyable cogneur d’autrefois.

La bedaine lui passe par-dessus la ceinture, il portait des pantalons de bouffon aux couleurs des Yankees de New York. On le laisse amuser et s’amuser.

LA LÉGENDE

Il a déjà tapoché le nez de spectateurs trop insistants, il a déjà été accusé de violence conjugale, il a complètement bousillé des cures de désintox, il a planté médiatiquement d’autres golfeurs, mais il a sa garde, ses admirateurs et ses causes qu’il ne cesse d’encourager.

Le long frappeur qu’il était ne dépasse que rarement les 300 verges, mais il est en vogue partout. Sur son site, allez voir ses engagements.

En kart, Coke Diet et Marlboro Red, il ne lâche jamais.

T’AUSSI

Meeting dans LNH. On hésite entre la reprise vidéo ou le chien guide.

Leitmotiv de la police. Si ça court, tu tires. Si ça tire, tu cours.

L’inventeur du suppositoire pour guérir les maux de gorge viendrait d’inventer une pastille qui soulage les hémorroïdes.

On n’a pas eu de tremblement de terre depuis une bonne secousse.

Il faudrait que les arbitres de la LNH prennent de meilleures mauvaises décisions.

À DEMAIN

Je vais l’inviter au tournoi des Bonshommes Sept Heures.