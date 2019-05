Nouvelle offensive des instigateurs du «Pacte pour la transition»

Les instigateurs du «Pacte pour la transition» y vont d'une nouvelle offensive ce matin pour mobiliser davantage de citoyens.

Le groupe, chapeauté par le metteur en scène Dominic Champagne, lance une vidéo pour tenter de récolter davantage de signatures.

Une dizaine d'artistes et de militants écologistes y prennent la parole et soulignent notamment que "les émissions de GES par habitant sont deux fois plus élevées au Québec que la moyenne mondiale".

On peut y voir Christian Bégin, Debbie Lynch-White, Ève Landry, Marc Séguin, Charlotte Cardin, Jean-François Breau et de nombreuses personnalités connues.

Depuis son lancement en novembre dernier, plus de 275 000 Québécois ont signé la pétition qui vise à mettre de la pression sur le gouvernement Legault pour qu'il prenne un virage vert.

Leur objectif est maintenant de recueillir jusqu'à un million de signatures.