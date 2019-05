Patriotes 2019

La séquence d’évènements qui a suivi la révolution patriote a lourdement affecté l’avenir du Canada et du Québec. La création du Canada-Uni et l’asservissement des francophones ont encore aujourd’hui des conséquences politiques pour le Québec.

Les valeurs défendues par les patriotes, notamment la responsabilité gouvernementale et le républicanisme, ont encore aujourd’hui tout leur sens. Dans un affrontement entre le multiculturalisme canadien d’origine britannique et la laïcité républicaine d’inspiration française, le parcours de nos aïeux devrait plus souvent être étudié pour mieux comprendre les débats contemporains et notre distinction en tant que nation.