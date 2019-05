La légendaire Route 66 est la route la plus connue en Amérique du Nord! Rien d’étonnant que des milliers d’amateurs de « road trip » prennent sa direction avec ses 4 000 kilomètres de liberté. Voici 4 choses à savoir pour bien planifier un périple sur la Route 66.

1. La préparation de la voiture avant le départ

Pour partir sur la 66, il faut passer sa voiture au peigne fin et s’assurer qu’elle est fiable. Aux moindres doutes, il ne faut pas hésiter d’aller faire un tour chez un professionnel. La route est longue et le sera davantage si vous rencontrez des pépins d’ordre mécanique.

2. La mythique Route 66

Pourquoi choisir de visiter la 66? Parce qu’elle a quelque chose de mythique, d’authentique. De Chicago en Illinois jusqu’à Santa Monica en Californie, la Route 66 propose un itinéraire incomparable, ponctué de paysages saisissants dignes de cartes postales. La route a été ouverte en 1926 et a été officiellement fermée en 1985. Depuis, certains tronçons ne sont plus existants, mais plusieurs nostalgiques la font revivre de belle façon.

3. Bien planifier son périple

La Route 66 se parcourt en deux semaines, mais il est préférable d’en prévoir trois pour parcourir un aller de la route. Ça permet de prendre son temps, d’improviser et de s’immobiliser à des endroits qui n’avaient pas été prévus. Vous n’avez pas l’intention de louer une voiture? Le meilleur plan est d’acheminer par transport votre véhicule à Los Angeles, prendre l’avion, le récupérer sur place pour finalement débuter le trajet au quai de Santa Monica. La meilleure période de l’année pour le faire s’échelonne de la fin avril au début mai ou encore en septembre et octobre. En haute saison, il est plus difficile d’improviser, surtout du côté des motels où les coûts sont plus élevés.

4. Les attractions incontournables

Parcourir la Route 66, c’est non seulement découvrir des paysages grandioses, mais aussi une grande richesse, tant culturelle qu'historique. On y trouve de nombreux incontournables :

Le restaurant Lou Mitchell’s, à Chicago.

L’ancienne prison de Joliet, décor du film « Les Blues Brothers » et de la série « Prison Break ».

Le Country Classic Cars

Le restaurant et motel Big Texan Steak Ranch.

Le Midpoint Café à mi-chemin entre Los Angeles et Chicago.

Le quai de la petite ville de Santa Monica

Bonne route!