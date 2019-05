Sherbrooke: des arnaqueuses prétendent être des mères en détresse

Le Service de police de Sherbrooke met la population en garde en raison d'un nouveau stratagème de fraude qu’elle a observé sur son territoire.

Il s'agit de femmes qui abordent des citoyens près de commerces pour demander de l'argent. Celles-ci prétendent être en détresse et affirment avoir besoin d'argent de façon urgente pour aider leurs enfants.

Après avoir mené des vérifications, les autorités ont constaté que ces histoires sont fausses. Ces arnaqueuses viennent de l'Ontario avec la seule intention d'obtenir de l'argent de leurs victimes.

La police demande d'être vigilant et de ne pas effectuer des transactions monétaires avec ces femmes. Ce type d'arnaque est de plus en plus fréquent, et prend même des proportions nationales.