Si on s'aimait : un nouveau docu-réalité qui touchera au coeur les Québécois!

L’amour, ça s’apprend. Ça tombe rarement du ciel. Et si on se redonnait le temps de se connaître et d’apprendre à vivre ensemble?

C'est ce qui a été discuté sur le plateau, en la compagnie d'Anne Boyer et Louise Sigouin de la nouvelle production «Si on s'aimait», une quotidienne qui sera diffusée sur les ondes de TVA cet automne. Le concept de ce docu-réalité est née de l'idée qu'en 2019, les moyens de rencontrer n'ont jamais été aussi nombreux et toutefois, tellement de gens se sentent seuls et accumulent les échecs amoureux.

Mais il y a de l'espoir! Louise Sigouin, experte en accompagnement relationnel depuis 25 ans, introduit L'APPROCHE SIGOUIN, un principe unique développée par elle et qui met en lumière les dualités qui composent chaque relation amoureuse. Un outil fort utile pour quiconque aspire à une relation saine et durable, et dont les participants de «Si on s'aimait» bénéficeront. Cela reste possible pour vous aussi!

Si vous êtes célibataires et désirez vivre une aventure unique et sérieuse, rendez-vous sur la page Facebook ici: https://www.facebook.com/duoproductionstv/