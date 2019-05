Sondage : les Canadiens sont heureux au travail

Quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, les Canadiens sont en général heureux de leur emploi.

Les résultats d’un sondage Léger, mené pour le compte du distributeur de produits de bureau Hamster, révèlent que cinq Canadiens sur six (83 %) sont satisfaits de leur travail.

Sans surprise, ce sont les baby-boomers qui sont les plus heureux (89 %) et les plus engagés (95 %) à l’égard de leur emploi, indique le sondage dont les résultats ont été diffusés mardi.

Les membres de la génération X (35 à 54 ans) comptent la plus grande proportion de personnes insatisfaites de leur boulot.

«Cette différence pourrait être expliquée par le fait que les travailleurs âgés de 35 à 54 ans seraient dans une période de la vie particulièrement chargée, entre des responsabilités professionnelles et personnelles accrues», écrit-on dans le communiqué sur le sondage.

Les milléniaux, quant à eux, même s'ils s’estiment heureux, envisagent dans une proportion de 58 % la possibilité de changer d’emploi dans les deux prochaines années.

Par contre, le sondage révèle que les travailleurs sont, de façon générale, très critiques par rapport à l’aménagement de leurs lieux de travail. Plus de la moitié d’entre eux estiment que leurs conditions sont inadéquates.

Une proportion de 45 % des personnes interviewées souhaite que leurs locaux soient repensés pour ajouter des aires de repos et des espaces de travail en commun.

Fait à noter : plus du trois quarts des Canadiens (76 %) travaillent assis pendant une partie notable de la journée.

Finalement, ce sont les francophones qui ont le plus l’impression de s’accomplir dans leurs tâches (82 %), tandis que les Québécois souhaitent le moins devenir travailleurs autonomes (seulement 42 %).