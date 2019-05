Spécial été : 5 Indispensables mode pour toutes les occasions

Durant le long week-end, j’ai parcouru les magasins, question de me mettre au parfum des grandes tendances à suivre cet été. D’abord, les vitrines débordent de couleurs fluos et vibrantes. Puis, tout comme les imprimés en léopard, les motifs floraux sont tout aussi en vogue, cette saison. Les textures comme le lin et la soie sont également des matières prisées et finalement les espadrilles sont plus chics que jamais. Voici donc 5 indispensables mode à dénicher cet été, pour toutes les occasions.

1. La robe « lingerie » pour les occasions spéciales

Photo courtoisie

La robe « lingerie » est très tendance cette saison, car c’est une pièce passe-partout, qui peut se porter aux différentes occasions spéciales : mariage, anniversaire, rendez-vous galant ou même un bachelorette! Tout comme la petite nuisette à bretelles, elle est fabriquée à partir de soie ou de tissu léger en polyester. Rendez-vous chez à la boutique Aritzia qui propose le modèle la Robe Christine en plusieurs couleurs estivales. *À 118$ - Disponible à la boutique Artizia

2. Les espadrilles chics pour les festivals de musique

Photo courtoisie

Les festivals de musique sont devenus, malgré eux, une véritable passerelle des tendances mode à suivre. On remarque les couronnes de fleurs, autant que le « destroyed denim ». Toutefois, les espadrilles chics sont devenues un must qui reviennent année après année. Des paillettes au suède, passant par les pompons en fourrure, les espadrilles brillent par leur extravagance! On adore les nouveaux modèles Keds en crochet et dotés d’une grosse semelle, que tiennent les boutiques Rubino, nous rappelant également le style rétro des années 80. *À 59,95$ - Disponible dans les boutiques Rubino

3. Les motifs floraux pour les 5 à 7 en terrasse

Photo courtoisie

De la tête aux pieds, les motifs floraux sont en vogue, encore cet été! Robe, combiné, short, T-shirt, bodysuit, sandales et même maillot de bain, les imprimés de fleurs sont une réelle contagion dans le monde de la mode. Pour la saison estivale, la grande chaîne Winners vous offre toute une collection fleurie! J’ai craqué pour la robe bohème hyper fluide à seulement 39,99$ et le short à 16,99$. *À partir de 14,99 $ - Disponible dans les boutiques Winners

4. Le pantalon en lin pour les week-ends au chalet

Photo courtoisie

Le lin ne se démode jamais. Porté en pantalon ou en chemise, on s’y sent confortable, même lors des journées chaudes d’été, car le lin est reconnu pour nous garder au frais. Les boutiques Reitmans ont d’ailleurs lancé cette saison une panoplie de morceaux conçus à partir de ces fibres naturelles légères et faciles d’entretien. Coup de cœur pour le pantalon à rayures, parfait pour une escapade au chalet, au bord de l’eau. *À partir de 44,90$ - Disponibles dans les boutiques Reitmans

5. Athleisure aux nuances néon pour l’entraînement extérieur

Photo courtoisie

Pour le beau temps, les vêtements de sport ou les vêtements athleisure abordent les couleurs néon, tout comme dans les années 80. Le rose, le jaune et le vert fluo sont les couleurs vedette de cette tendance qui découragent nos parents qui les portaient eux aussi, à l’époque... Aux magasins Urban Planet, on a sorti une collective d’activewear consacrée uniquement au néon! Mettez la main sur un débardeur court, un short de cycliste, un jogging, un legging ou un chandail court. Une chose est sûre : impossible de ne pas vous remarquer au détour!

*À partir de 9,99$ - Disponible dans les boutiques Urban Planet