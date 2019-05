Spectacle hommage à The Legend of Zelda: l'Orchestre de jeux vidéo de passage à Québec en septembre!

Après un concert à Montréal en juin, l'Orchestre de jeux vidéo viendra aussi gâter les amateurs de The Legend of Zelda de Québec le 28 septembre prochain avec son spectacle consacré à la populaire série de jeux, Hero of the Past.

La première partie du concert retracera la riche trame sonore des volets les plus marquants de la série, comme Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker ou encore Breath of the Wild.

Par la suite, l’ensemble présentera une longue pièce originale en trois volets inspirée de l’incomparable A Link to the Past, nous ramenant à l’époque de la Super Nintendo pour la deuxième moitié du spectacle.

Pour l’occasion, l'Orchestre de jeux vidéo sera notamment accompagné d’une centaine de choristes.

Les billets pour le spectacle du 28 septembre prochain à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm sont déjà en vente sur le site web de l’ensemble.