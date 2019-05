Tout ce qu’il faut savoir sur les tiques et la maladie de Lyme

Les tiques, qui peuvent être porteuses de la maladie de Lyme, sont de retour au Québec alors que s’installe le printemps. C’est en Estrie et en Montérégie où l’on en retrouve le plus.

«La maladie de Lyme a monté gentiment vers le Québec depuis quelques années, a expliqué le pharmacien Christophe Augé, sur QUB radio, mardi. On commence à voir des cas depuis 2010 environ au Québec.»

Comment les tiques parviennent-elles à se poser sur nous ? Les tiques vont «monter sur des herbes, des herbes hautes, principalement en forêt, mais vous pouvez en avoir dans votre jardin», a-t-il précisé, en entrevue à l’émission Dutrizac de 6 à 9.

«À l’occasion de votre passage, les tiques vont s’agripper sur vous et elles vont aller trouver un petit endroit calme et chaud pour faire leur repas», a-t-il poursuivi.

D’ailleurs, les tiques ne se logent pas uniquement sur les jambes. «Il faut regarder partout parce que les tiques, ça bouge et ça bouge assez vite, a-t-il insisté. Généralement, on parle du bas du dos, des aines, des aisselles et, surtout, dans les cheveux, à l’arrière de la tête, derrière les oreilles ou même dans les oreilles.»

Les tiques, qui peuvent notamment affecter les humains et les chiens, ont la taille d’une graine de sésame et elles sont visibles à l’œil nu.

Une maladie rare

Christophe Augé s’est toutefois montré rassurant. «Une piqure de tique est loin de vouloir dire des problèmes de santé. Ça reste quand même très rare d’avoir la maladie de Lyme après une piqure de tique.»

«La grande majorité des personnes qui vont avoir des symptômes auront des symptômes localisés ou limités qui se traient très bien avec des antibiotiques, a-t-il affirmé. On parle d’une plaque rouge qui va croître de l’endroit de la piqure, qui va dépasser 5 cm de largeur et qui parfois va avoir une forme de cible.»

La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme ? Ne pas se faire piquer par une tique. «Les insectifuges, comme les produits à base de DEET qu’on trouve dans les pharmacies, sont actifs sur les tiques aussi, a conclu le pharmacien. Ça permet de réduire les risques.»