Trudeau souhaite une ratification prochaine du nouvel ALENA

Les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium étant levés, le premier ministre Trudeau espère une ratification prochaine du nouvel ALENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

«Maintenant que cet empêchement est enlevé, on devrait pouvoir procéder (et) on est en train de coordonner avec les Américains», a dit M. Trudeau mardi lors d’un point de presse dans l’aluminerie Alouette à Sept-Îles.

Le Canada, d’une voix commune avec le Mexique, avait averti Washington que les surtaxes de 25 % imposés sur l’acier et celles de 10 % sur l’aluminium représentaient un obstacle important à la ratification de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (AEUMC).

Bien que l’AEUMC ait été conclu l’automne dernier, les tarifs imposés par l’administration Trump demeuraient étaient encore jusqu'à tout récemment.

Rappelons que les États-Unis ont frappé le Canada de ces surtaxes au printemps 2018. Ottawa a répliqué avec des tarifs similaires, ainsi qu'en ajoutant des droits de douane de 10 % sur une foule de produits.

Vendredi, M. Trudeau a annoncé qu’Ottawa était parvenu à une entente avec Washington et Mexico pour mettre fin à ces barrières commerciales.

En échange de la levée des surtaxes, le Canada et le Mexique se sont engagés à adopter des mesures pour empêcher l'acier chinois de pénétrer le marché américain via leur territoire respectif.

M. Trudeau ne s’est pas avancé sur une date pour la ratification de l’AEUMC, mardi, mais a indiqué qu’il aimerait que celle-ci se fasse avant la tenue des élections fédérales, le 21 octobre prochain.

Le vice-président américain, Mike Pence, sera de passage à Ottawa la semaine prochaine pour rencontrer le premier ministre canadien. M. Pence a indiqué sur Twitter qu'il souhaite pouvoir passer en deuxième vitesse quant à l'AEUMC.

M. Trudeau y est en outre allé de mots durs, mardi, envers la Chine.

«Nous allons continuer d’être fermes face à la Chine [...] et de mettre la sécurité des Canadiens à l’avant-plan [...]», a-t-il dit. Il a ajouté qu’Ottawa continue de multiplier ses efforts pour que les deux Canadiens détenus en Chine soient libérés.