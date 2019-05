Twitch: des «streamers» payés plus de 50 000$ de l'heure pour essayer de nouveaux jeux

On n’a pas tous le même petit «change» dans nos poches à la fin du mois! Certains streamers seraient payés régulièrement 50 000$ US de l'heure (et même plus!) pour jouer à de nouveaux jeux vidéo sur Twitch, rapporte le Wall Street Journal.

De grands noms de l’industrie, comme Activision, Electronic Arts, Ubisoft ou Take-Two, offriraient en effet des chèques plutôt juteux à des streamers de renom pour qu’ils diffusent sur Twitch leurs plus récents titres.

D’après des vérifications effectuées par Kotaku, il ne serait pas rare de voir un éditeur offrir plus de 50 000$ de l'heure à une vedette de Twitch pour qu’elle fasse de la publicité pour un nouveau jeu.

Interviewé par la publication spécialisée, le président d’une firme qui représente plusieurs streamers de haut niveau avoue même que l’un de ses clients s’est déjà fait offrir un «chèque en blanc» par une grande entreprise de l’industrie.

Et ce, après avoir refusé une bourse de 120 000$ US pour deux heures de jeu!

Ce n’est donc pas toujours parce qu’un titre les intéresse profondément que les streamers s’y consacrent pendant quelques heures.

Quoique ça, disons qu’on s’en doutait déjà pas mal!

Un peu plus tôt cette année, plusieurs médias avaient par exemple rapporté que le streamer Ninja, Tyler Blevins de son vrai nom, aurait touché un chèque de 1 million de dollars US de la part d’Electronic Arts pour jouer à Apex Legends.

La stratégie s’était par ailleurs révélée plutôt payante, vu le succès rencontré sur Twitch (et ailleurs) par le jeu peu de temps après sa parution.

Tout cela témoigne des grandes transformations que subit le monde de la publicité et du marketing à notre époque, l’industrie du jeu vidéo n’y échappant pas.

C’est à garder en tête la prochaine fois que l’on verra un nouveau titre bondir en tête des jeux les plus diffusés sur Twitch du jour au lendemain...