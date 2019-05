Un alligator s’introduit dans une piscine familiale et embarque sur une version gonflable de lui-même

Une famille, qui était en Floride pour un mariage, a fait une drôle de découverte, samedi dernier, lorsqu’elle a jeté un coup d’œil vers la piscine de leur appartement Airbnb à South Miami.

Un alligator s'y trouvait, sans aucun remords, sur une version géante et gonflable de lui-même et se laissait flotter sur l’eau.

La famille de Dave Jacobs, qui habite en Géorgie, n’en revenait tout simplement pas.

«Ma fille de 14 ans a dit: “Papa ! C’est tellement méta!”», a affirmé Jacobs au Miami New Time.

La femme de Jacobs a par la suite appelé le propriétaire de l’appartement et un agent de la faune est venu récupérer la bête.

Ce dernier a indiqué à Jacobs qu'il avait été occupé dernièrement puisqu'il s'agit de la saison où les alligators se reproduisent.

L'alligator en question tentait-il de séduire un ou une partenaire avec une version gonflable de lui-même?

Nous ne le le saurons probablement jamais.

See you later alligator!