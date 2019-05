Un joueur en phase terminale pourra jouer à Borderlands 3 avant tout le monde et ça nous rend émotif!

Reddit fait encore des miracles. Trevor Eastman, alias u/taurustrev, un jeune homme de 27 ans, atteint d’un cancer de stade 4 de l’œsophage, de l’estomac et du foie, a fait appel à la magie d’Internet pour jouer à Borderlands 3 avant de mourir... et Internet a répondu!

Dans un message posté il y a un mois, Trevor lançait une perche au vaste monde numérique ! «On m’a donné un an à vivre... Je suis un très grand fan de Borderlands depuis très longtemps... et je ne sais pas si je vais vivre assez longtemps pour voir Borderlands 3.» Il demande alors si quelqu’un connait un moyen de pouvoir jouer plus tôt.

La fée du web existe

Dimanche dernier, Trevor est réapparu sur Reddit avec une mise à jour et un message de remerciement pour tous les internautes qui ont participé à la réussite de ce projet. «Une personne chez 2K m’a contacté [...] et ça sera réalisable.» Le studio américain enverra un représentant chez lui avec littéralement une copie du jeu. Il a tenu à remercier la communauté pour avoir fait de ce rêve une réalité.

Malgré tous les malheurs qui arrivent sur la planète, la communauté web a encore le cœur à la bonne place. On espère qu’il sera satisfait du jeu, qui est très attendu par tout le monde.