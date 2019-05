Une 18e saison pour Sucré Salé!

Tout l’été, Sucré Salé vous invitera à rencontrer vos artistes préférés et à découvrir leurs projets culturels tout en vivant avec eux des moments ludiques et inusités.

Pour débuter la saison, Patrice Bélanger et son équipe se sont rendus dans la « grosse pomme ». Les lundis, pendant trois semaines, Sucré Salé fait vivre le rêve américain à des artistes adorés du Québec dont Ginette Reno qui fête ses 73 ans sur Times Square, Coeur de Pirate qui essaie un piano au légendaire magasin Steinway Hall et Katherine Levac qui assiste à la pièce Harry Potter and the Cursed Child sur Broadway.

Sucré Salé est en ondes en semaine du lundi 20 mai au vendredi 30 août à 18h30 et en rediffusion en soirée le jour même vers 22h35.