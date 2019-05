[VIDÉO] Céline Dion s’éclate dans le «Carpool Karaoke»!

Céline Dion a véritablement eu l’air de s’amuser dans le populaire «Carpool Karaoke», diffusé lundi soir dans le talk-show américain «Late Late Show» animé par James Corden.

Enchaînant les succès à un rythme effréné alors qu’ils circulaient en voiture dans les rues de Las Vegas, la chanteuse québécoise a même surpris l’animateur. «Tu as vraiment une chanson pour chaque occasion!» lui a-t-il d’ailleurs lancé.

La diva a notamment fredonné certains de ses plus grands succès comme «Can’t Fight the Feelin’», «Because you Loved Me» et «I Drove All Night».

Elle a même recréé la mythique scène du film «Titanic» en chantant «My Heart Will Go On». Devant les regards médusés des touristes, ils ont réinterprété la séquence sur un bateau miniature du lac de l'hôtel Bellagio.

Une impressionnante collection de chaussures

Céline a également admis avoir une collection de «peut-être» 10 000 chaussures.

«Je les garde dans un endroit à Las Vegas, a-t-elle affirmé. Appelons ça un "entrepôt"!»

Dans son ancienne résidence de Jupiter Island, en Floride, elle possédait même un système informatisé pour les classer.

«J’appuyais sur un bouton et il y avait une porte qui s’ouvrait, explique-t-elle. Les paires étaient classées par couleur. J’appuyais sur un autre bouton et ils tournaient devant moi.»

James Corden a même forcé Céline à donner quelques paires de chaussures à des passants de la mythique «Strip» de Las Vegas.

La naissance de René-Charles

Questionnée par James Corden au sujet de sa popularité, Céline a admis avoir vécu quelques moments difficiles pendant sa carrière, notamment lors de la naissance de son premier enfant, René-Charles.

«Je ne l’avais même pas encore dans mes bras et j’ai regardé à ma gauche, a-t-elle relaté. Il y avait une télévision et le médecin annonçait en direct que je venais d’accoucher d’un beau garçon en santé, 7 livres et 8 onces».

Elle s’est alors dite: «Mon bébé est à la télé et je ne le tiens même pas encore dans mes bras!»

«J’ai fermé la télé», a ajouté la chanteuse.