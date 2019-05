Voici les 5 mascaras qui font un effet «faux cil» le plus intense

Si vous êtes sur le marché pour trouver LE mascara qui vous fera les cils les plus fournis et longs, on a quelques recommandations pour vous! Avec la saison des bals de finissants qui s’en vient, on est souvent à la recherche des nouveaux produits pour finaliser notre mise en beauté en vue du jour J.

Les plus audacieuses vont choisir les faux cils, mais vont courir le risque qu’il en aille un (ou deux) qui décolle entre deux séances sur la piste de danse. On peut donc s’éviter ce tracas en optant pour un mascara qui vient vraiment apporter beaucoup de volume et de longueur à nos cils.

Ça tombe bien, on a pour vous 5 recommandations mascaras à toute épreuve pour avoir des cils extra, extra longs!

Lash Paradise de L’Oréal - à partir de 10$

Ce mascara s’est rapidement taillé une place de choix dans les trousses de nombreuses Youtubeuses. Sa texture est épaisse et sa brosse également, ce qui fait que le produit est enduit de façon généreuse sur les cils. Le seul bémol c’est que le produit sèche quand même vite : prenez soin de bien refermer votre tube après application.

Go Big Or Go Home de Kat Von D - 29$

Le petit nouveau de Kat Von D a fait beaucoup jaser depuis sa sortie il y a quelques semaines. Ce mascara se démarque par son effet faux cil VRAIMENT intense. Si on aime les looks dramatiques, c’est notre allié parfait! En plus sa formule est végane et non testée sur les animaux!

Roller Lash de Benefit - 33$

Courtoisie

Si vous voulez un mascara qui recourbe vraiment les cils, ne cherchez pas plus loin! Celles qui ont les cils vraiment droits vont aimer que ce mascara garde la courbe toute la journée. Si vos cils sont déjà naturellement courbés, ils vont presque toucher vos sourcils!

Lash Blast de CoverGirl - à partir de 10$

Ce n’est pas pour rien que c’est l’un des favoris de tous les mascaras dispos en pharmacie! Ce produit culte dans un emballage orange est vraiment l’allié parfait des looks «vieux Hollywood», avec un cat-eye et un rouge à lèvres écarlate. En plus, CoverGirl est désormais cruelty free! On ADORE!

Lash Princess False Lash Effect de Essence - À partir de 5$

Courtoisie

Si vous ne connaissez pas déjà la marque Essence, vous devez ABSOLUMENT aller regarder leur étalage dans un Pharmaprix près de chez vous. Non seulement les produits ne sont pas chers, sans cruauté et dans les tendances, ils sont aussi vraiment efficaces. À peu près tous les mascaras d’Essence sont bons, mais si vous cherchez l’effet faux cils à tout prix, c’est le Princess False Lash qu’il vous faut!

