Voyez Pitt et DiCaprio dans la bande-annonce du nouveau Tarantino

Columbia Pictures a enfin diffusé la bande-annonce de Once Upon a Time in Hollywood, le tant attendu 9e opus du réalisateur Quentin Tarantino.

Le film raconte l’histoire de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et Cliff Booth (Brad Pitt), un acteur et sa doublure qui tentent de naviguer sur les eaux tumultueuses d'un Hollywood en plein changement de la fin des années 60.

En plus de Pitt et DiCaprio, le film met aussi en vedette Margot Robbie, James Marsden, Al Pacino, Kurt Russell ainsi que le regretté Luke Perry.

Once Upon a Time in Hollywood prendra l’affiche le 26 juillet prochain.