Rochon (Petit), Carole



En novembre 2018, est décédée Mme Carole (Petit) Rochon, épouse de M. Serge Rochon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Christine) et Christine (Milton), ses petits-enfants Nicolaos, Samantha et Benjamin, ses frères et sa soeur: Kevin, Johnny, Charlene (Rick), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille aimerait remercier famille, amis et collègues pour leur support durant cette épreuve.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai de 13h à 16h suivi de la cérémonie en chapelle à la560, LAKESHORE DRIVEDORVAL514-631-1511 www.jjcardinal.caAu lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.