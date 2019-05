FOURNIER, Bertrand



À Mont-Laurier, le 18 mai 2019 à l'âge de 74 ans est décédé M. Bertrand Fournier. Époux de feu Mme Huguette Létourneau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Benoit), Denis (Nathalie), Nancy (Martin), Mélanie (Pierre), Stéphanie (Steve), ses petits-enfants Cynthia, Maude, Éliane, Charles, Raphaël, Anne, Hugo, Daphné, Alexia, Nelly, Laurie, Étienne, Tatiana et Séréna et ses arrière-petits-enfants: Noah et Arthur, ses frères: Claude (Diane), Robert, ses soeurs, Suzanne et Francine, ses beaux-frères, belles-soeurs neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mai de 18h à 22h et vendredi 24 mai dès 10h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 24 mai à 14h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.