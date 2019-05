PERREAULT ST-ANDRÉ

Noëlla



De Repentigny, le 13 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Noëlla St-André épouse de feu M. Joseph Perreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Rolande Villeneuve, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au384 RUE DU VILLAGELE GARDEUR, REPENTIGNYle dimanche 26 mai de 9h à 12h, de 14h à 17h, ainsi que le lundi 27 mai dès 9h.Les funérailles auront lieu ce lundi 27 mai à 11h en l'église Saint-Paul l'Ermite, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.