ST-SAUVEUR, Rosaire



À Laval, le 19 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Rosaire St-Sauveur, époux de Mme Juliette Ducasse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Lise) et Nathalie (Michael), ses petits-enfants Jonathan, Marissa et Vanessa, son frère Gérard (Claude) et sa sœur Cécile, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 31 mai 2019 de 12 h 30 à 17 h 00 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 17 h en la chapelle de la résidence funéraire.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Résidence Riviera pour les soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.