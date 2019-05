GIASSON, Sylvie



Au CHUM de Montréal, le 26 février 2019, est décédé à l'âge de 62 ans, Mme Sylvie Giasson, fille de feu Albert Giasson et de feu Jacqueline Robillard, demeurant à MandevilleLa famille accueillera parents et amis en l'église de Mandeville.Heures d'accueil: lundi 27 mai à compter de midi. Les funérailles auront lieu ce même jour à 13 h. L'inhumation aura lieu au cimetière de MandevilleMme Giasson laisse dans le deuil son fils : Matthieu Bourque, ses frères et sa soeur : Henri Giasson et sa conjointe Monique Sears, Gilles Giasson et sa conjointe Francine Cartier, Jacqueline Giasson, de nombreux autres parents et amis.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél : 450-835-4738 télécopieur : 450-835-9433