PETERMANN, Lucille



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Lucille Petermann (née Duquette), le jeudi 16 mai 2019 à l'âge de 85 ans.Entourée de sa famille, Lucille est décédée paisiblement à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges de Hudson.Épouse de feu John Petermann et mère de feu Richard, elle laisse dans le deuil sa fille, Joanne Mahoney (Bill Mahoney) et leur fille Valérie Tétreault (Mahoney), son fils John Petermann, sa soeur Denise Paradis (André Paradis), sa nièce Geneviève Flamand (Paradis) (Sébastien Flamand), leurs trois enfants: Arianne, Gabrielle et Samuel, sa nièce Véronique Paradis et son fils Cédric, sa nièce Peggy McCoy (Jack McCoy) et leur fille Meghan, puis son neveu Christopher Vajo et ses trois enfants Christopher, Michael et Vanessa. Mère et grand-mère adorée, Lucille se distinguait par sa grande vitalité, sa générosité, son rire contagieux et son sourire des plus attachants.La famille tient à souligner sa sincère reconnaissance envers le personnel du centre pour les soins offerts et la compassion soutenue. Plutôt que d'envoyer des fleurs, vos dons à la Fondation MSPVS au 90, rue Como Gardens à Hudson QC J0P 1H0 seraient grandement appréciés.La famille accueillera parents et amis le jeudi 30 mai 2019 de 13 h à 20 h et le vendredi 31 mai 2019 de 10 h à 11 h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUne célébration de vie suivra à 11 h 30 au même endroit.