BIGRAS, Denis



De Mirabel, le 18 mai 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Denis Bigras, époux de Mme Céline Lalonde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Véronic), Karine et Maxime (Marjolaine), ses petits-enfants Maïka, Benjamin, Emerick, Alexis et Antoine, ses soeurs Denise (Romuald) et Louise, son frère Claude (Monique), son beau-frère Sylvain (Jocelyne), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 24 mai dès 9h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 24 mai à 11h en l'église de Saint-Benoit et de là au cimetière paroissial.