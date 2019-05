LACHAPELLE, Bernard



À Saint-Jérôme, le mardi 14 mai 2019 est décédé, à l'âge de 86 ans, Bernard Lachapelle, époux de Madame Juliette Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierrette (Yves) et Sylvain (Marie-Josée), ses petits- enfants Vanessa, Gabriel, Anthony, Samuel, Marilou, Aniel et Tanya, ses arrière-petits-enfants Elena, Angélique et Bastien, ses soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 26 mai 2019 de 11h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.