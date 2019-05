GÉLINAS, Éliette



À Longueuil, le 29 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Éliette Gélinas, épouse de feu Jean HérouxElle était la mère de: Bernard (Stéphanie), Denis et Michel (Johanne); la grand-mère de: Yannick, Sophie-Anne, Francis, Catherine, Tristan, Alexei, Liam et Méliane; la soeur de Marc (Huguette), Marcelle (feu Richard), feu Paul-Émile (Anne-Marie), feu Soeur Louiselle, Raymonde (feu Jean-Louis), Lucie, Lysandre et Raymond (Mireille); la belle-soeur de: feu Jacques (feu Marie), feu Marcel (Claire), feu Georgette (Rosaire), feu Gaston (Mance), feu Fernand (Liliane), Francois (feu Claire) et Francoise (Gaston). Elle laisse également de nombreux(euses) neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai 2019 de 11h30 à 14h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins de Montarville pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié en la mémoire de d'Éliette Gélinas.