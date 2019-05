5 phrases à ne pas dire à ses enfants

Une phrase banale à vos yeux peut avoir beaucoup d’impact sur vos enfants. Vos paroles peuvent affecter leur confiance en soi que vous en soyez conscient ou non. Malgré la patience qui se fait moins présente ou la fatigue grandissante, voici ce qu’il vaut mieux ne pas prononcer devant eux.

1. Dépêche-toi.

Il n’y a rien de pire que cette phrase prononcée à répétition pour transmettre votre stress quotidien à vos enfants. Transformez plutôt cette phrase désagréable par « le premier qui a fini de s’habiller gagne ! » qui les incitera à s’habiller plus vite sur une note positive.

2 Je te l’avais dit.

C’est la pire chose à dire à un enfant après qu’il soit tombé à vélo ou qu’il échoue quelque chose. Vous ne risquez que d’aggraver son sentiment négatif face à l’échec et lui donner envie d’abandonner. Soyez plutôt là pour le réconforter ou l’encourager... tout simplement. Il tirera ses propres conclusions par lui-même.

3. Ton frère ou ta sœur a réussi.

Cette phrase risque de réveiller un esprit de compétition entre vos enfants. En les comparent constamment, vous alimentez le sentiment qu’ils doivent toujours être meilleur que l’autre et vous laissez sous-entendre qu’il ne répond pas à vos exigences contrairement à son frère ou à sa sœur. Chaque enfant est différent avec ses qualités et ses défauts et vous devriez valoriser leurs différences.

4. Tu comprendras quand tu seras grand.

Cette phrase laisse sous-entendre que vous savez tout et que votre enfant ne sait rien, alors qu’il n’en est rien. Essayez plutôt de trouver les mots justes qu’il pourra comprendre afin de lui expliquer certaines leçons de la vie ou des sujets délicats. Vous ne devriez jamais refuser d’aborder certains sujets avec vos enfants.

5. Tu peux faire mieux.

Si vous croyez encourager votre enfant en prononçant ces mots, vous vous trompez complètement. Vous lui envoyez plutôt le message que vous n’êtes jamais satisfait et que ce qu’il fait n’est pas à la hauteur pour vos standards à vous.