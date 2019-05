HARNOIS CROSS, Magella



À Montréal, le 18 mai 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Magella Harnois Cross qui est allé rejoindre son époux John James Cross ainsi que ses enfants John et Diane.Elle laisse dans le deuil ses enfants Frank (Line), Linda (feu Gilles), Normand (Manon), ses petits-enfants Jonathan, Roxane, Zakari et Kariane, ses soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.Maman, mémère, nous t'aimons, tu resteras dans nos coeurs pour toujours.