LEMYRE, Jean-Claude



À Laval, le 13 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Claude Lemyre, époux de Mme Huguette Chamberland.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Marc), Chrystiane (Christian) et Sylvain (Nathalie), ses petits-enfants Danny, Alexandre, Maxime, Vanessa, Jacynthe, Brittany et Matthew, ses 7 arrière-petits-enfants, sa soeur Hélène, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 1er juin 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h30 au salon même.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.